Из свиньи в лань: Лена Миро рассказала, как худеть быстро

Популярная блогерша Лена Миро в преддверии весны решила рассказать российским полным девушкам и женщинам, как сбросить лишние килограммы. При этом достаточно резкая во взглядах и высказываниях Миро отнеслась с пониманием к проблемам дам с пышными формами и добавила, что в их желании принять волшебное зелье или поднять чудодейственную гантельку для молниеносного похудения вполне объяснимо.

Дарья Светозарова

Более того, Лена заявляет о своем уважении к тем, "кто хочет превратится из свиньи в лань, из пухлой овцы в стройную девушку, из дурнушки с проблемной кожей - в фотомодель". Однако еще больше ее уважения достойны те, кто не только мечтает, но идет в тренажерный зал и начинает работать. Миро предупреждает, что для того, чтобы эти результаты дали эффект, нужно воспользоваться одним из секретных тренингов, о котором она рассказала.Блогерша приводит пример, когда "пампушки-трудяжки" проводят в спортзале по несколько часов к ряду каждый день, но их усилия почти не вознаграждаются – проходят годы, а килограммы уходят со скрипом. А вот соседка по тренажеру практически не напрягается, а эффект куда больше, чем у гипотетической толстушки за год. Обычная тренировочная программа приносит плоды, но слишком медленно. Лена Миро же предлагает худеть по ускоренной программе. С ее помощью гормон роста мышц увеличивается в несколько раз.Она добавляет, что у мужчин тестостерон растет максимально на 30%, тогда как у дам процесс значительно интенсивнее. Блогер предлагает после разминки не приступать к растяжке, а сразу делать базовое упражнение: или приседание, или становую тягу в два подхода. При этом не обязательно брать реальный вес в полцентнера – достаточно приседать с грифом в 15 килограмм, а чаще утяжелители не требуются вовсе.