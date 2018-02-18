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| | Птичья трапеза: В Химках открыли ресторан для птиц

Птичья трапеза: В Химках открыли ресторан для птиц

Вчера, 21:20
В Химкинском парке птицы смогут набить своё брюхо разнообразными «деликатесами». Такая акция проходит на протяжении 16-и лет под лозунгом «Покормите птиц зимой».

Птичья трапеза: В Химках открыли ресторан для птиц

 

В парке отдыха им. Льва Николаевича Толстого открыли ресторан для птиц. Поддержали акцию такие заведения как: Праймбиф Бар, «Птицы и Пчёлы», «Тажин», café lab Groot, «Винный Базар». В администрации Химок сообщается, что поддержали мероприятие и другие заведения города.

В парке развесили около десятка кормушек для птиц в необычном дизайне. Деревянные сооружения были сделаны в стиле ресторанов. Из меню пернатые могли попробовать: салат из сушёных ягод, различные зерновые снеки, бургер из семечек и еще кое-какие «вкусности», которые так необходимы птицам в зимний период. Ответственность в постройке кормушек взяла на себя одна из крупнейших компаний-застройщиков.

 

Такая акция прошла в поддержку экологической программы «Кормите птиц зимой», которая направлена на сбережение окружающей среды и увеличение популяции пернатых в Подмосковье. Такую акцию проводят с 2002 года.
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