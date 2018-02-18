Новый секс-скандал: Дональда Трампа застукали за сексом с официанткой в коридоре

Известный британский предприниматель Питер де Савари рассказал американским журналистам, что застал Дональда Трампа за занятием сексом с официанткой в коридоре. Сообщается, что в то время Трамп был женат на свой первой жене Иване.

Светлана Славянская

Бывший владелец замка Скибо в Сазерленде, а также британский предприниматель и миллионер Питер де Савари утверждает, что в 1985 году встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить партнерство, а также планы по развитию курорта Мар-ла-Лаго во Флориде. Питер де Савари, который в то время занимался недвижимостью, застал Дональда Трампа, который занимался сексом с официанткой в коридоре во время бизнес-ланча, в перерыве между переговорами.Более того, интимные утехи Трампа видела и супруга Питера Лана. Стоит напомнить, что в то время будущий американский лидер был женат на первой жене Иване. На данный момент, Белый дом не ответил на запросы местных журналистов, которые просят Трампа прокомментировать секс-скандал 1985 года.