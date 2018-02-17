Советский район оказался самым грязным в Ростове

Советский район оказался самым грязным в РостовеВчера, 22:30
Жители Ростова-на-Дону в соцсетях жалуются на водителей общественного транспорта, которые не останавливаются у остановок. Пассажирам приходиться бежать за
Из-за плановых технических работ организованных приказом администрации Ростова-на-Дону, в нескольких районах города пройдут отключения электроэнергии на сутки.
11.10.2013 в 02.33 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о загорании в складском помещении с табачными изделиями, по адресу г.