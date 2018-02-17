Советский район оказался самым грязным в Ростове

В Ростове был составлен рейтинг по загрязнению районов. Первое место занял район Советский, в котором мусор валяется прямо на тротуарах.

В Советском районе Ростова-на-Дону, согласно опубликованной информации, было насчитано 265 свалочных очагов, из-за которых он и попал на первое место рейтинга. После идут Октябрьский и Пролетарский районы. Самыми чистыми считаются Кировский и Ленинский районы, которые расположены в центре Ростова.

Данная статистика была составлена из-за многих поступивших в администрацию сообщений от жителей города, которые жалуются на загрязнение и на несвоевременную уборку мусора в их районах.

Пелагея Лебединская