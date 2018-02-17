Фотограф-документалист шокировал Москву фотографиями из российской глубинки

В столичном Центре документальной фотографии состоялась презентация работ Дмитрия Маркова. Работы современного фотографа представляют реальные будни российского народа без прикрас – такими как есть.

Дмитрий Марков – талантливый фотограф-документалист, а еще он работает социальным работником и волонтером в детских интернатах. Именно поэтому его фотографии так впечатляют и призывают не забывать о ближних. Многие оставили осуждающие и критические комментарии под снимками автора в Facebook, так как не понимают цели фотографа и обвиняют Дмитрия в том, что он специально запечатляет «малую Родину» в таком мрачном образе. Были также и положительные отзывы пользователей, которые узнали горькую обыденность своей страны.

Татьяна Преображенская

Марков также является автором фотокниги «Россия. #Черновик». В ней фотограф пишет, что для зрителей его снимки кажутся унылыми, но если получается, выплеснуть эту тоску в фотографиях, то в душе ее меньше становится. Фотолюбитель не акцентировал внимание на проблемах наркомании, СПИДа, отсутствии нормальных условий для инвалидов, голодных детях и других «вопиющих» явлениях. Марков просто фотографировал реальных людей в реальных условиях жизни.