В Красноярске появились новые молитвы за здравие Владимира Путина

16 февраля в Красноярске предприниматель привез в отделение епархии в дар много книг и брошюры с молитвами о здравии Владимира Путина.

Пелагея Лебединская

Брошюра распечатана в зеленом цвете размером формата А5. В молитвах написано имя Владимир. В епархии рассказали, что эта молитва "пробралась" в интернет еще более десяти лет тому назад. Ее можно читать не только за здравие президента, но и за любого другого человека, который очень дорог душе. Всего лишь надо в молитве заменить имя Владимир на имя человека, о котором молятся. Эта молитва помогает защитить близких людей от врагов и сохранить им здоровье и долголетие.В данный момент в епархии решают вопрос о том, что же им делать с этими брошюрами. Есть вариант, что их отдадут в церкви, если там согласятся их принять.