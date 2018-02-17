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| | В Красноярске появились новые молитвы за здравие Владимира Путина

В Красноярске появились новые молитвы за здравие Владимира Путина

Вчера, 20:32
16 февраля в Красноярске предприниматель привез в отделение епархии в дар много книг и брошюры с молитвами о здравии Владимира Путина.

В Красноярске появились новые молитвы за здравие Владимира Путина

 

Брошюра распечатана в зеленом цвете размером формата А5. В молитвах написано имя Владимир. В епархии рассказали, что эта молитва "пробралась" в интернет еще более десяти лет тому назад. Ее можно читать не только за здравие президента, но и за любого другого человека, который очень дорог душе. Всего лишь надо в молитве заменить имя Владимир на имя человека, о котором молятся. Эта молитва помогает защитить близких людей от врагов и сохранить им здоровье и долголетие.

В данный момент в епархии решают вопрос о том, что же им делать с этими брошюрами. Есть вариант, что их отдадут в церкви, если там согласятся их принять.
Пелагея Лебединская
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