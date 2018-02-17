Водители маршруток в Сызрани отказываются принимать оплату мелкими деньгами

Инцидент произошел во время остановки транспортного средства на улице Советской. Водитель руганью отреагировал на то, что один из пассажиров расплатился за проезд монетами с достоинством в 10 и 50 копеек. Маршрутчик заявил, что не будет принимать такие мелкие деньги. Однако люди в салоне возмутились и парировали, что он обязан принимать монеты, поскольку эти деньги официально в ходу. В ответ шофер огрызнулся, что ему некуда потом девать мелочь и тут же упрекнул пассажиров, что не хотят брать монеты на сдачу.
Аналогичная проблема актуальна и для жителей Самары. Тамошние водители тоже крайне неохотно принимают «медяки», а часто и вовсе не принимают десятикопеечные и пятидесятикопеечные монеты. Один из наиболее рьяных автомобилистов даже потребовал от пожилой пассажирки покинуть салон и забрать десять рублей «полтинниками», предложенными ей в качестве оплаты за проезд. К счастью, другой пассажир заплатил за пенсионерку.