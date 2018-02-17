«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце Владимир Жириновский эмоционально вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"
| | Водители маршруток в Сызрани отказываются принимать оплату мелкими деньгами

Водители маршруток в Сызрани отказываются принимать оплату мелкими деньгами

Вчера, 20:03
Пассажиры маршрутных такси в Сызрани жалуются на водителей. Недавно горожане стали свидетелями странной реакции одного из маршрутчиков. Предоставленные мелкие деньги в качестве оплаты шофер со злостью швырнул обратно в салон со словами «Это не деньги!».

Водители маршруток в Сызрани отказываются принимать оплату мелкими деньгами

 

Инцидент произошел во время остановки транспортного средства на улице Советской. Водитель руганью отреагировал на то, что один из пассажиров расплатился за проезд монетами с достоинством в 10 и 50 копеек. Маршрутчик заявил, что не будет принимать такие мелкие деньги. Однако люди в салоне возмутились и парировали, что он обязан принимать монеты, поскольку эти деньги официально в ходу. В ответ шофер огрызнулся, что ему некуда потом девать мелочь и тут же упрекнул пассажиров, что не хотят брать монеты на сдачу.

Аналогичная проблема актуальна и для жителей Самары. Тамошние водители тоже крайне неохотно принимают «медяки», а часто и вовсе не принимают десятикопеечные и пятидесятикопеечные монеты. Один из наиболее рьяных автомобилистов даже потребовал от пожилой пассажирки покинуть салон и забрать десять рублей «полтинниками», предложенными ей в качестве оплаты за проезд. К счастью, другой пассажир заплатил за пенсионерку.
Дарья Светозарова
Новости по теме
ДТП в Ростове: Водители маршрутных такси не поделили пассажиров
ДТП в Ростове: Водители маршрутных такси не поделили пассажиров

Погоня за прибылью привела к аварии в Ростове. ДТП случилось 24 апреля. Днём в понедельник водитель маршрутного такси №66 пытался опередить конкурента, чтобы

В Екатеринбурге водители маршруток устроили драку из-за пассажиров
В Екатеринбурге водители маршруток устроили драку из-за пассажиров

Инцидент с участием водителей маршрутных такси наблюдался сегодня в Екатеринбурге. Так, стало известно, что «маршрутчики» устроили кулачную потасовку, не

Машинисты тепловозов из Сызрани катают пассажиров в Самару
Машинисты тепловозов из Сызрани катают пассажиров в Самару

Пассажиры поделились в Сети советом, как быстро и очень дёшево добраться в Самару из Сызрани. Так, оказалось, что нужно просто воспользоваться тепловозом,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости