Водители маршруток в Сызрани отказываются принимать оплату мелкими деньгами

Пассажиры маршрутных такси в Сызрани жалуются на водителей. Недавно горожане стали свидетелями странной реакции одного из маршрутчиков. Предоставленные мелкие деньги в качестве оплаты шофер со злостью швырнул обратно в салон со словами «Это не деньги!».

Дарья Светозарова

Инцидент произошел во время остановки транспортного средства на улице Советской. Водитель руганью отреагировал на то, что один из пассажиров расплатился за проезд монетами с достоинством в 10 и 50 копеек. Маршрутчик заявил, что не будет принимать такие мелкие деньги. Однако люди в салоне возмутились и парировали, что он обязан принимать монеты, поскольку эти деньги официально в ходу. В ответ шофер огрызнулся, что ему некуда потом девать мелочь и тут же упрекнул пассажиров, что не хотят брать монеты на сдачу.Аналогичная проблема актуальна и для жителей Самары. Тамошние водители тоже крайне неохотно принимают «медяки», а часто и вовсе не принимают десятикопеечные и пятидесятикопеечные монеты. Один из наиболее рьяных автомобилистов даже потребовал от пожилой пассажирки покинуть салон и забрать десять рублей «полтинниками», предложенными ей в качестве оплаты за проезд. К счастью, другой пассажир заплатил за пенсионерку.