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| | Жителям Пскова предложили прийти на гуляния со своим чучелом Масленицы

Жителям Пскова предложили прийти на гуляния со своим чучелом Масленицы

Вчера, 18:55
Население Пскова может посещать гуляния, посвященные Масленице, со своим чучелом. Об этом пишут местные издания.

Жителям Пскова предложили прийти на гуляния со своим чучелом Масленицы

 

Псковские журналисты опубликовали материал в местной прессе, призвав жителей региона приходить на праздничные гуляния со своим чучелом. Представители МЧС в связи с дальнейшими сжиганиями чучел рассказали о правилах техники безопасности в праздник.

Чучело необходимо установить на дистанции 50 метров от ближайших построек, зданий и сооружений. Поджигать его следует только с подветренной стороны, место сжигания своего чучела следует преждевременно огородить от других людей по всему периметру на расстоянии не ближе 15 метров. Во время сжигания нужно иметь первичные средства пожаротушения и как минимум два порошковых 5-литровых огнетушителя.
Никита Готский
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