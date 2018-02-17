Жителям Пскова предложили прийти на гуляния со своим чучелом Масленицы

Население Пскова может посещать гуляния, посвященные Масленице, со своим чучелом. Об этом пишут местные издания.

Никита Готский

Псковские журналисты опубликовали материал в местной прессе, призвав жителей региона приходить на праздничные гуляния со своим чучелом. Представители МЧС в связи с дальнейшими сжиганиями чучел рассказали о правилах техники безопасности в праздник.Чучело необходимо установить на дистанции 50 метров от ближайших построек, зданий и сооружений. Поджигать его следует только с подветренной стороны, место сжигания своего чучела следует преждевременно огородить от других людей по всему периметру на расстоянии не ближе 15 метров. Во время сжигания нужно иметь первичные средства пожаротушения и как минимум два порошковых 5-литровых огнетушителя.