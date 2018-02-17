В Сети разгорелись споры о вирусном предвыборном ролике

Согласно сюжету, Бурунов накануне дня голосования видит сон, в котором его окружает ужасная реальность, а именно - на 52-ом году жизни его призывают в армию, а его сын требует выдать ему сумму в размере 4 миллионов, которую требуется внести в качестве оплаты за охрану в школе. Кроме того, на посещение туалетов введены ограничения, а в квартире мужчине обосновался «гей на передержке». В свою очередь, все члены семьи заявили, что подобное положение вещей вызвано указом правительства. Мужчина, который проснулся в страхе, настаивает на необходимости отправиться проголосовать, дабы выбрать достойного кандидата.
В Сети разгорелись споры о вирусном предвыборном роликеВчера, 18:03
Известный отечественный комедийный репер Big Russian Boss (Большой Российский Босс) снялся в вирусном ролике сети быстрого питания Burger King. На данный
26 октября издание Wall Street Journal заявило, что глава Демократической партии США Хиллари Клинтон начала лаять в предвыборном ролике. Видео было
Лидер украинской рок-группы Святослав Вакарчук призвал каждого гражданина Украины прийти 25 мая на выборы президента и добросовестно проголосовать.