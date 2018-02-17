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| | В Сети разгорелись споры о вирусном предвыборном ролике

В Сети разгорелись споры о вирусном предвыборном ролике

Вчера, 18:03
Вирусная видеозапись носит задорное название «Вставай на выборы!». Главную роль в ролике отвели известному российскому актеру Сергею Бурунову.

В Сети разгорелись споры о вирусном предвыборном ролике

 

Согласно сюжету, Бурунов накануне дня голосования видит сон, в котором его окружает ужасная реальность, а именно - на 52-ом году жизни его призывают в армию, а его сын требует выдать ему сумму в размере 4 миллионов, которую требуется внести в качестве оплаты за охрану в школе. Кроме того, на посещение туалетов введены ограничения, а в квартире мужчине обосновался «гей на передержке». В свою очередь, все члены семьи заявили, что подобное положение вещей вызвано указом правительства. Мужчина, который проснулся в страхе, настаивает на необходимости отправиться проголосовать, дабы выбрать достойного кандидата.

Пользователи преимущественно восприняли ролик с юмором, назвав его неплохой сатирой на нынешнюю ситуацию, царившую в стране, однако нашлось несколько подписчиков, которые обвинили автора в гомофобии.

Пойда Анна
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