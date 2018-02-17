В Мурманске тренируют тюленей для военных заданий

Мурманские ученые тренируют тюленей для военных целей. Тренировкой морских обитателей занимаются представители местного морского биологического института.

О тренировке тюленей рассказали научные сотрудники Мурманского морского биологического института. Морских животных обучают разным специальностям - спасателя, военного и водопроводчика. Полученные кадры показывают, что зверь в полном оснащении с легкостью и изящностью передвигается по воде, а любой объект, брошенный в его пасть, он схватывает с поразительной меткостью.

Никита Готский

Тюлень утыкается своим носом в человеческую ладонь, после чего замирает и мурлычет от удовольствия - это один из жестов, применяемый экспертами для обучения животных в Мурманске. Рассматривая данные кадры, сложно поверить, что тюлень и человек могут достигнуть такой гармонии и взаимопонимания. Их дружба настолько четкая, что возникает ощущение, будто они читают мысли друг друга.