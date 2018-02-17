В Мурманске тренируют тюленей для военных заданий

Тюлень утыкается своим носом в человеческую ладонь, после чего замирает и мурлычет от удовольствия - это один из жестов, применяемый экспертами для обучения животных в Мурманске. Рассматривая данные кадры, сложно поверить, что тюлень и человек могут достигнуть такой гармонии и взаимопонимания. Их дружба настолько четкая, что возникает ощущение, будто они читают мысли друг друга.
В Мурманске тренируют тюленей для военных заданийВчера, 17:51
Ученые из Мурманского морского биологического института рассказали, как они делают из тюленей спасателей и разведчиков. Изучением млекопитающих научные деятели
В Мурманске ученые создают из морских тюленей военных биороботов. По мнению специалистов, в недалёком будущем, их можно будет использовать при отработке
Российские ученые изучат способности арктических тюленей к навигации за счет использования магнитных полей. Работа будет длиться около года.