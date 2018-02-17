Вместо детского сада в Ростове хотят построить высотки

Жители бульвара Комарова одержали поражение против местных властей, которые строят высотки на месте уже неработающего детсада. Горожане всячески пытались писать в различные организации, но результаты оказались плачевны. Ростовский Минстрой не видит в данной ситуации проблем, поэтому власти также продолжают строить три высотки.

Свидетели стройки с самого начала были недовольны этой затеей, но никто их слушать даже и не думал. Такое возмущение ростовчане подняли из-за того, что в районе Комаровского бульвара и без этих новостроек превышает плотность между возвышениями.Власти поясняют, что ранее территория находилась под контролем ОАО «Ростсельмаш», а теперь эстафета перешла ООО «Универсальной строительной компании», из-за этого вернуть землю под дошкольные учреждения невозможно. По закону РФ чиновник самостоятельно вправе решить, как использовать свою территорию.Новые проекты по строительству будут составлять три 24-этажных здания. Это помешает многим детям посещать детские сады, так как теоретически на всех не хватит мест, а учёба в школах будет проходить в три смены, потому что уже сейчас в учреждениях ввели две смены из-за высокого количества учащихся.

Алёна Рудькова в своём Facebook рассказала о том, что уже сейчас попасть на приём к врачу практически невозможно. Как взрослая, так и детская поликлиника постоянно переполнены, чтобы попасть на приём нужно просидеть, как минимум несколько часов, в худшем варианте приходиться ожидать месяцами. Также ростовчанка подчеркнула, что высотки будут загораживать свет соседним домам, в которых живут люди.Девушка по поводу инсоляции обратилась в Минстрой, там ей сказали, что никто не возьмёт на себя ответственность фальсифицировать экспертизу, потому что за такие диагнозы полагается уголовная ответственность. На самом деле это очередное «литьё воды», за такие экспертизы не сажают в тюрьму. Но местные жители не опускают рук и будут дальше бороться с властями, чтобы комфортно проживать на своей территории.