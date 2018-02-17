Экстрасенсы поведали, как предсказать судьбу по линиям на ладони

Опытные экстрасенсы рассказали о том, почему линии на ладони каждого человека так же уникальны, как и отпечатки пальцев, а также рассказали о способах, которые могут помочь предсказать свою судьбу без помощи профессионального хироманта.

Специалисты в области экстрасенсорики подтвердили, что линии на руках человека имеют большее значение, нежели простой узор на коже. По мнению специалистов, основная линия на ладони, именуемая линией жизни, поможет узнать о главных событиях в предстоящей судьбе человека, а также продолжительность его жизненного пути. Так называемая «вилка» у основания ладони говорит о крепком здоровье человека и минимуме заболеваний, с которыми он столкнётся в своей жизни.

Александр Вест

Линия сердца начинается от основания мизинца и тянется к указательному пальцу, а количество ответвлений от неё означает число предстоящих браков. Рядом с линией сердца находится линия ума, которая при удалении от линии жизни является знаком честолюбия и амбициозности человека, что скажется на его успехах в делах будущего. Линия судьбы же в большинстве своём присутствует у творческих людей, которым сопутствует удача во всех их начинаниях.