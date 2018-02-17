Danon подает в суд на действия Россельхознадзора

Компания Danon станет судиться с Россельхознадзором. Производитель оспорит наличие антибиотиков в своей продукции.

Никита Готский

Концерн подал иск в суд в Волгоградский суд после того, как Россельхознадзор обнаружил в продуктах Danone антибиотики. Заявление фирма подала вчера, 16 февраля. Ответчиком выступает отделение правительственного ведомства по ряду российских областей, включая Волгоградскую, Астраханскую и Калмыкии. Истец - молочный комбинат «Волгоградский».В конце прошедшего года сотрудники Россельхознадзора нашли антибиотики в молочной продукции волгоградской фабрики. Аналогичные обвинения выдвигались и против компании PepsiCo.