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| | Danon подает в суд на действия Россельхознадзора

Danon подает в суд на действия Россельхознадзора

Сегодня, 16:17
Компания Danon станет судиться с Россельхознадзором. Производитель оспорит наличие антибиотиков в своей продукции.

Danon подает в суд на действия Россельхознадзора

 

Концерн подал иск в суд в Волгоградский суд после того, как Россельхознадзор обнаружил в продуктах Danone антибиотики. Заявление фирма подала вчера, 16 февраля. Ответчиком выступает отделение правительственного ведомства по ряду российских областей, включая Волгоградскую, Астраханскую и Калмыкии. Истец - молочный комбинат «Волгоградский».

В конце прошедшего года сотрудники Россельхознадзора нашли антибиотики в молочной продукции волгоградской фабрики. Аналогичные обвинения выдвигались и против компании PepsiCo.
Никита Готский
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