Глава Росмолодёжи поведал о шумихе вокруг «групп смерти»

Александр Бугаев, возглавляющий Федеральное агентство по делам молодёжи, рассказал о том, что при борьбе с «группами смерти» в соцсетях им приходиться доносить до молодых людей значение моральных ценностей современным путём.

Александр Вест

Бугаев отметил, что первостепенной задачей в борьбе с так называемыми «группами смерти» является донесение до ведома множества молодых людей значимости моральных ценностей. По словам политика, нарисованный плакат, который будет висеть на стене с агитационным посланием, направленным к молодёжи, останется совсем без внимания в связи с тем, что современный мир целиком и полностью оцифрован. Для того, чтобы донести что-то до молодёжи, по словам Бугаева, приходится руководствоваться теми же средствами, которыми молодые люди в наши дни получают всю информацию.Александр добавил, что из-за оцифрованности современного мира наиболее эффективные средства в работе с молодежью заключаются с взаимодействии с молодыми людьми через социальные сети и другие интернет-ресурсы.