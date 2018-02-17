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| | Глава Росмолодёжи поведал о шумихе вокруг «групп смерти»

Глава Росмолодёжи поведал о шумихе вокруг «групп смерти»

Сегодня, 16:13
Александр Бугаев, возглавляющий Федеральное агентство по делам молодёжи, рассказал о том, что при борьбе с «группами смерти» в соцсетях им приходиться доносить до молодых людей значение моральных ценностей современным путём.

Глава Росмолодёжи поведал о шумихе вокруг «групп смерти»

 

Бугаев отметил, что первостепенной задачей в борьбе с так называемыми «группами смерти» является донесение до ведома множества молодых людей значимости моральных ценностей. По словам политика, нарисованный плакат, который будет висеть на стене с агитационным посланием, направленным к молодёжи, останется совсем без внимания в связи с тем, что современный мир целиком и полностью оцифрован. Для того, чтобы донести что-то до молодёжи, по словам Бугаева, приходится руководствоваться теми же средствами, которыми молодые люди в наши дни получают всю информацию.

Александр добавил, что из-за оцифрованности современного мира наиболее эффективные средства в работе с молодежью заключаются с взаимодействии с молодыми людьми через социальные сети и другие интернет-ресурсы.
Александр Вест
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