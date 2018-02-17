В Барнауле продается квартира в стиле прованс за 5 млн рублей

На территории Барнаула продается квартира, созданная в стиле «прованс». Стоимость элитной недвижимости составляет пять миллионов рублей.

Никита Готский

Собственник из Барнаула продает необычную квартиру площадью 62 квадратных метров за вышеупомянутую сумму, она располагается в многоэтажном доме «Аквамарин» возле Речного вокзала на побережье Оби. Как говорит владелец, в квартире сделан дизайнерский ремонт в стиле «прованс».Студия находится на 14-м этаже. Помимо своего презентабельного дизайна, помещение обладает практичной планировкой: полезен каждый метр площади, а одна из стен имеет панорамное остекление. Вместе с жильем реализуется вся мебель и бытовая техника. Будущему хозяину нынешний собственник предлагает и парковочное подземное место.