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| | В Барнауле продается квартира в стиле прованс за 5 млн рублей

В Барнауле продается квартира в стиле прованс за 5 млн рублей

Сегодня, 15:55
На территории Барнаула продается квартира, созданная в стиле «прованс». Стоимость элитной недвижимости составляет пять миллионов рублей.

В Барнауле продается квартира в стиле прованс за 5 млн рублей

 

Собственник из Барнаула продает необычную квартиру площадью 62 квадратных метров за вышеупомянутую сумму, она располагается в многоэтажном доме «Аквамарин» возле Речного вокзала на побережье Оби. Как говорит владелец, в квартире сделан дизайнерский ремонт в стиле «прованс».

Студия находится на 14-м этаже. Помимо своего презентабельного дизайна, помещение обладает практичной планировкой: полезен каждый метр площади, а одна из стен имеет панорамное остекление. Вместе с жильем реализуется вся мебель и бытовая техника. Будущему хозяину нынешний собственник предлагает и парковочное подземное место.
Никита Готский
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