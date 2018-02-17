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| | Ростовчане удивились фрикам в подкатанных штатанх

Ростовчане удивились фрикам в подкатанных штатанх

Сегодня, 15:39
В одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте», посвящённому Ростову-на-Дону, популярность набрала публикация, в которой один из приезжих людей выразил своё удивление относительно людей, которые ходят в мороз с голыми лодыжками из-за подворотов на штанах.

Ростовчане удивились фрикам в подкатанных штатанх

 

На фотографии, прикреплённой к публикации, был запечатлён один из ростовчан, лодыжки которого были абсолютно открыты из-за подвёрнутых джинсов и низких летних кроссовок. Обращаясь к жителям Ростова аноним поинтересовался причиной такого самобичевания, выразив недоумение от того, что молодой человек сам рискует своим здоровьем. Заметим, что в комментариях никто из пользователей не смог дать однозначный ответ на вопрос анонима.

 

Однако некоторые пользователи попытались объяснить приезжему человеку, что подобное явление принято считать веянием моды, которое вряд ли останется в трендах ещё на несколько лет. Отдельные личности также заметили, что сзади подобных фриков довольно трудно отличить от девушек из-за излишне обтягивающих штанов и пуховиков стиля унисекс.
Александр Вест
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