Ростовчане удивились фрикам в подкатанных штатанх

В одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте», посвящённому Ростову-на-Дону, популярность набрала публикация, в которой один из приезжих людей выразил своё удивление относительно людей, которые ходят в мороз с голыми лодыжками из-за подворотов на штанах.

На фотографии, прикреплённой к публикации, был запечатлён один из ростовчан, лодыжки которого были абсолютно открыты из-за подвёрнутых джинсов и низких летних кроссовок. Обращаясь к жителям Ростова аноним поинтересовался причиной такого самобичевания, выразив недоумение от того, что молодой человек сам рискует своим здоровьем. Заметим, что в комментариях никто из пользователей не смог дать однозначный ответ на вопрос анонима.

Александр Вест

Однако некоторые пользователи попытались объяснить приезжему человеку, что подобное явление принято считать веянием моды, которое вряд ли останется в трендах ещё на несколько лет. Отдельные личности также заметили, что сзади подобных фриков довольно трудно отличить от девушек из-за излишне обтягивающих штанов и пуховиков стиля унисекс.