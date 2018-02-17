Попытки жителей Краснодара проследить за сыном завершились разоблачением неверной жены

Инцидент произошел с 29-летним мужчиной, его 23-летней женой и годовалым ребенком. В последнее время мальчик начал странно себя вести, пугая отца, который решил самостоятельно выяснить причину возникшей проблемы.

Пойда Анна

По словам одного родителя, малыш сильно пугался громких звуков и резких движений, а также начал имитировать половой акт. Мужчина втайне от супруги установил в квартире шпионскую фотокамеру, которая сняла ее неподобающее поведение.Как выяснилось, молодая мать в отсутствие своего мужа приводила в дом любовника, с которым занималась сексом, абсолютно не опасаясь быть раскрытой малышом, который еще не умеет нормально разговаривать. Женщина, не смущаясь, придавалась любовным утехам прямо при сыне, а если мальчик начинал капризничать, она ругала и кричала на него.Отец ребенок подал заявление на развод, забрал сына, сообщив, что не может доверить его воспитание морально неустойчивой личности, которой оказалась его супруга.