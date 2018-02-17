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Попытки жителей Краснодара проследить за сыном завершились разоблачением неверной жены

Сегодня, 15:50
Инцидент произошел с 29-летним мужчиной, его 23-летней женой и годовалым ребенком. В последнее время мальчик начал странно себя вести, пугая отца, который решил самостоятельно выяснить причину возникшей проблемы.

Попытки жителей Краснодара проследить за сыном завершились разоблачением неверной жены

 

По словам одного родителя, малыш сильно пугался громких звуков и резких движений, а также начал имитировать половой акт. Мужчина втайне от супруги установил в квартире шпионскую фотокамеру, которая сняла ее неподобающее поведение.

Как выяснилось, молодая мать в отсутствие своего мужа приводила в дом любовника, с которым занималась сексом, абсолютно не опасаясь быть раскрытой малышом, который еще не умеет нормально разговаривать. Женщина, не смущаясь, придавалась любовным утехам прямо при сыне, а если мальчик начинал капризничать, она ругала и кричала на него.

Отец ребенок подал заявление на развод, забрал сына, сообщив, что не может доверить его воспитание морально неустойчивой личности, которой оказалась его супруга.
Пойда Анна
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