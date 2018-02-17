Ростовчане недовольны отбирающими деньги у детей властями

В публикации автор заметил, что количество тяжело больных детей в наши дни лишь увеличивается, как и автопарк вельмож, распоряжающихся бюджетами городов, подкармливая рядовых граждан редкими подачками в виде муниципальных проектов. Аноним заметил, что один автомобиль премиального класса, который обширно используются многими чиновниками в городских администрациях, стоит жизни 2-3 детей, которым на спасение не хватает тех средств, которые правительством выделяются не на те нужды, на которые следует тратить налоговые сборы.
В комментариях под публикацией мнение общественности разделилось, так как некоторые пользователи заявили о безысходности подобной критике властей, а другие попросту заметили, что во избежание лечения больных детей родители попросту могли бы усыновлять крох, лишённых родительского тепла.