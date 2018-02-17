«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Владимир Жириновский эмоциональной вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти" Едва не лишился главного: В Ишиме врачи спасли накачавшего свой член вазелином мужчину
| | Ростовчане недовольны отбирающими деньги у детей властями

Ростовчане недовольны отбирающими деньги у детей властями

Сегодня, 15:37
В социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ Ростова-на-Дону популярность набирает публикация пользователя, пожелавшего остаться анонимным, который посетовал на наличие премиального автопарка у городских администраций и отсутствие денег на лечение детей.

Ростовчане недовольны отбирающими деньги у детей властями

 

В публикации автор заметил, что количество тяжело больных детей в наши дни лишь увеличивается, как и автопарк вельмож, распоряжающихся бюджетами городов, подкармливая рядовых граждан редкими подачками в виде муниципальных проектов. Аноним заметил, что один автомобиль премиального класса, который обширно используются многими чиновниками в городских администрациях, стоит жизни 2-3 детей, которым на спасение не хватает тех средств, которые правительством выделяются не на те нужды, на которые следует тратить налоговые сборы.

В комментариях под публикацией мнение общественности разделилось, так как некоторые пользователи заявили о безысходности подобной критике властей, а другие попросту заметили, что во избежание лечения больных детей родители попросту могли бы усыновлять крох, лишённых родительского тепла.
Александр Вест
Новости по теме
Ростовчане удивились фрикам в подкатанных штатанх
Ростовчане удивились фрикам в подкатанных штатанх

В одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте», посвящённому Ростову-на-Дону, популярность набрала публикация, в которой один из приезжих людей выразил

Ростовчане не могут найти работу из-за долгов
Ростовчане не могут найти работу из-за долгов

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону появилось обсуждение темы, в которой ростовчане пожаловались на невозможность

Жители Ростова не верят в честность выборов в России
Жители Ростова не верят в честность выборов в России

В социальной сети «ВКонтакте» в публичных сообществах Ростова-на-Дону популярность набирает тема нечестных выборов. Ростовчане всё чаще делятся соображениями

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости