Ростовчане недовольны отбирающими деньги у детей властями

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ Ростова-на-Дону популярность набирает публикация пользователя, пожелавшего остаться анонимным, который посетовал на наличие премиального автопарка у городских администраций и отсутствие денег на лечение детей.

Александр Вест

В публикации автор заметил, что количество тяжело больных детей в наши дни лишь увеличивается, как и автопарк вельмож, распоряжающихся бюджетами городов, подкармливая рядовых граждан редкими подачками в виде муниципальных проектов. Аноним заметил, что один автомобиль премиального класса, который обширно используются многими чиновниками в городских администрациях, стоит жизни 2-3 детей, которым на спасение не хватает тех средств, которые правительством выделяются не на те нужды, на которые следует тратить налоговые сборы.В комментариях под публикацией мнение общественности разделилось, так как некоторые пользователи заявили о безысходности подобной критике властей, а другие попросту заметили, что во избежание лечения больных детей родители попросту могли бы усыновлять крох, лишённых родительского тепла.