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| | В Кемерово хозяин продаёт своего рыжего наглого кота за 200 тысяч рублей

В Кемерово хозяин продаёт своего рыжего наглого кота за 200 тысяч рублей

Сегодня, 03:30
В городе Кемерово хозяин продаёт своего рыжего кота Семён Семёновича почти за 200 тысяч рублей.

В Кемерово хозяин продаёт своего рыжего наглого кота за 200 тысяч рублей

 

В последние дни животное вышло из-под контроля, поэтому его нужно срочно продавать. Это случилось, по словам мужчины, потому что кот прочитал объявление, из которого узнал, что его продают.

Друг хозяина уверен, что мужчине будет очень сложно расстаться с любимцем. Но расставание неизбежно. Объявление просмотрели больше 12 тысяч пользователей сети интернет. Предложений о покупке также очень много. Некоторые пользователи готовы взять рыжего наглеца на прокат.

Полная сумма стоимости Семён Семёновича составляет 197,8 тысячи рублей. Такая цена собралась в результате нанесённого четвероногим, ущерба помещению хозяина. За свою жизнь в квартире кот исцарапал много мебели, пол, разбил телевизор. И это ещё далеко не все убытки от рыжего зверя.
Дарья Осенина
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