Жители Украины могут променять отчество на "панство"

На Украине предложили отказаться от написания отчеств в паспортах и добавлять при обращении слово «пан».

Сергей Денисов

Инициативу граждан озвучил депутат седьмого и восьмого созывов Верховной Рады Валерий Пацак. Народный избранник успокоил своих коллег парламентариев тем, что обращение без отчества – это общеевропейская практика, которая не внесет никакой путаницы в текущий документооборот и только облегчит процедуру идентификации граждан. Официальное обращение, по словам депутата, складывалось во всех странах на прояжение всей истории существования того или иного этноса. В Англии –это «сэр», в Германии – «герр», в Италии – сеньор, на Украине – «пан». Соответственно, поло-возрастное разделение только облегчит ситуацию. Можно будет отграничивать возраст через «пани», «паненка», «паныч» и так далее.Предложение законодателя вызвало бурное обсуждение в Сети. Посетители парламентского сайта предлагают депутатам не останавливаться в своем законодательном творчестве, а сразу присваивать гражданам вместо имени и отчества номер идентификационного кода.