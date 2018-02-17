«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Владимир Жириновский эмоциональной вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти" Едва не лишился главного: В Ишиме врачи спасли накачавшего свой член вазелином мужчину
| | Жители Украины могут променять отчество на "панство"

Жители Украины могут променять отчество на "панство"

Сегодня, 14:11
На Украине предложили отказаться от написания отчеств в паспортах и добавлять при обращении слово «пан».

Жители Украины могут променять отчество на "панство"

 

Инициативу граждан озвучил депутат седьмого и восьмого созывов Верховной Рады Валерий Пацак. Народный избранник успокоил своих коллег парламентариев тем, что обращение без отчества – это общеевропейская практика, которая не внесет никакой путаницы в текущий документооборот и только облегчит процедуру идентификации граждан. Официальное обращение, по словам депутата, складывалось во всех странах на прояжение всей истории существования того или иного этноса. В Англии –это «сэр», в Германии – «герр», в Италии – сеньор, на Украине – «пан». Соответственно, поло-возрастное разделение только облегчит ситуацию. Можно будет отграничивать возраст через «пани», «паненка», «паныч» и так далее.

Предложение законодателя вызвало бурное обсуждение в Сети. Посетители парламентского сайта предлагают депутатам не останавливаться в своем законодательном творчестве, а сразу присваивать гражданам вместо имени и отчества номер идентификационного кода.
Сергей Денисов
Новости по теме
На Украине возбудили дело о коррупции в стенах Верховной Рады
На Украине возбудили дело о коррупции в стенах Верховной Рады

На Украине возбудили дело о коррупции в стенах Верховной Рады. Следствие ведет национальное антикоррупционное бюро. Основанием для принятия дела в производство

Депутат Верховной Рады обвинил Путина за грязные подъезды в Украине
Депутат Верховной Рады обвинил Путина за грязные подъезды в Украине

Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский на сайте газеты «Украинская правда» обвинил президента РФ в загрязнении подъездов в домах. По мнению чиновника,

В Украине предлагают отменить закон об амнистии ополченцев
В Украине предлагают отменить закон об амнистии ополченцев

В понедельник, 8 декабря, на заседании парламентского совета лидер фракции «Народный фронт» Александр Турчинов предложил депутатам Верховной Рады не принимать

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости