Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми"

Известная блогерша Лена Миро в своей очередной статье обратилась к российским женщинам, побудив их на размышление о том, почему большинство представительниц прекрасного пола не видят будущего без замужества. А российских мужчин блогер назвала унылыми лохами.

Александр Вест

В обновлении своего блога Лена Миро поинтересовалась у женщин России, почему они считают позором самодостаточную жизнь без мужчины в своей жизни. Обращаясь к российским женщинам, блогерша попросила их представить себя в роли обеспеченного и ни в чём не нуждающегося мужчину, а затем подумать, заинтересовались бы они своей персоной. Склоняя своих подписчиков к рассуждению, Лена заметила, что большинство российских мужчин являются унылыми лохами, однако, она и их попросила поставить себя на место успешного мужчины и задуматься, что бы их в таком случае интересовало в своей избраннице.Стоит отметить, в комментариях пользователи отнеслись к позиции блогерши весьма неоднозначно, так как Миро практически заявила, что российские женщины безвольные рабыни, ожидающие, что их «оседлают».