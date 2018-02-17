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| | Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми"

Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми"

Сегодня, 14:08
Известная блогерша Лена Миро в своей очередной статье обратилась к российским женщинам, побудив их на размышление о том, почему большинство представительниц прекрасного пола не видят будущего без замужества. А российских мужчин блогер назвала унылыми лохами.

Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми"

 

В обновлении своего блога Лена Миро поинтересовалась у женщин России, почему они считают позором самодостаточную жизнь без мужчины в своей жизни. Обращаясь к российским женщинам, блогерша попросила их представить себя в роли обеспеченного и ни в чём не нуждающегося мужчину, а затем подумать, заинтересовались бы они своей персоной. Склоняя своих подписчиков к рассуждению, Лена заметила, что большинство российских мужчин являются унылыми лохами, однако, она и их попросила поставить себя на место успешного мужчины и задуматься, что бы их в таком случае интересовало в своей избраннице.

Стоит отметить, в комментариях пользователи отнеслись к позиции блогерши весьма неоднозначно, так как Миро практически заявила, что российские женщины безвольные рабыни, ожидающие, что их «оседлают».
Александр Вест
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