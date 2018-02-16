Власти Киева разрешили развешивать по городу бандеровские флаги

Совет города Киева одобрил проект «Свободы» и официально разрешил вывешивание красно-черных флагов Организации украинских националистов*(организация ОУН, запрещенная в РФ) в определенные дни.

Татьяна Преображенская

Есть информация, что представители националистической организации «Свобода» приняли закон о том, что красно-черное знамя должно использоваться вместе сине-желтым флагом страны. Проект зарегистрирован в Киевском совете и других органах столицы.Знамя украинских революционнеров будет развиваться у зданий Киевского городского совета, а также, возле районных администраций Незалежной. Горсовет определил 13 торжественных днй во время которых будет принято поднимать бандеровский флаг, а именно дни памяти героев-националистов и дни, приуроченные национально-освободительной борьбе.Добавим, что украинские повстанцы в 1943-м были инициаторами Волынской резни – чистки этнического населения Польши. Известно, что в результате массового истребления польских жителей было убито до 100 000 человек. В числе командования находился Степан Бандера.