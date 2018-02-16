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| | Местные жители: Центр Ростова приводят в порядок к ЧМ-2018, а окраины заваливают мусором

Местные жители: Центр Ростова приводят в порядок к ЧМ-2018, а окраины заваливают мусором

Вчера, 21:22
Один из жителей Ростова-на-Дону пожаловался в соцсетях на то, что центр города приводят в порядок, а на «разруху» на окраинах не обращают внимания. Ростовчанин уточнил, что даже пешеходную дорожку около одной из остановок общественного транспорта на улице Орбитальной обещают доделать уже несколько месяцев.

Местные жители: Центр Ростова приводят в порядок к ЧМ-2018, а окраины заваливают мусором

 

В одной из популярных групп Ростова-на-Дону в соцсети «ВКонтакте» появилось послание с жалобой местного жителя. Он сообщил, что проживает в районе конечной остановки улицы Орбитальная, и там, несмотря на всю подготовку города к ЧМ-2018, царит полнейший хаос. В районе кучи мусора, водители справляют нужду прямо на остановке или у ближайшего дерева, а на улице обитает более 20 бездомных собак.

Обращение на административный портал «Благоустройство города» по поводу разрытой пешеходной дорожки не дало никаких результатов, работы стоят на месте. Жалобу ростовчанин сопроводил фотографией с места «разрухи».
Виктория Озерова
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