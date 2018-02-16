Сбежавшая с детьми из России Коза хочет вернуться на родину

Участница арт-объединения «Война» Наталья Сокол (Коза), сбежавшая с детьми в Европу четыре года назад, отправила запрос уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с прошением помочь возвратиться в Россию. Омбудсмен отреагировала на обращение.

Виктория Озерова

Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка в РФ, заметила обращение Натальи Сокол и направила запрос в консульский отделение Министерства иностранных дел по поводу обстоятельств. Ранее СМИ выяснили, что Наталья Сокол воззвала к Кузнецовой с мольбой «эвакуировать» ее семью из Германии. Она заявила, что беременна и с тремя маленькими детьми на руках по воле обстоятельств проживает в брезентовой лодке без какого-либо комфорта и материальных средств. Правоохранители недавно арестовали мужа Натальи Олега Воротникова.Напомним, что Наталья Сокол с мужем и детьми бежала из РФ в 2013 году. Возвратиться в РФ она не может из-за открытого уголовного дела по акциям арт-группы «Война».