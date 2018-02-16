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| | Самый тяжёлый ребёнок в мире родился в Австралии

Самый тяжёлый ребёнок в мире родился в Австралии

Вчера, 19:43
13 февраля в городе Мельбурн на свет появился самый тяжёлый новорождённый в мире. Его вес больше 6 килограммов.

Австралийские доктора было немало удивлены, увидев новорождённого Маома. Его вес составил 6,3 килограмма. Столько обычно весят дети в 4 месяца. Маме Маома пришлось делать кесарево сечение.

Родители уже во время беременности знали, что ребёнок родится очень большим. Уже на 6 месяце беременности он весил в 2 раза больше нормы. Но никто не ожидал, что ребёнка превысит 6 килограмма. Предполагали появление малыша весом 4-5 килограммов, что и так очень много для новорождённого. Теперь ребёнок находится под пристальным наблюдением врачей, а в интернете не устают удивляться его богатырскими размерами. Возможно, его внесут в Книгу рекордов Гиннесса, как самого большого младенца.
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