Эксперт: Крушение Ан-148 обнажило проблемы гражданской авиации

Специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что причина крушения Ан-148 кроется в непрофессионализме и системе, которая уничтожила гражданскую авиацию РФ.

Виктория Озерова

Комментарии по поводу авиакатастрофы в Подмосковье дал специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он считает, что прозвучавшая версия об обледенении датчиков удивила не только его, но и всех профессионалов. Такую оплошность Романов назвал «курсантской ошибкой», поскольку на тренажерах периодически выполняют подобные процедуры, чтобы пилоты потом смогли сориентироваться. Главной причиной аварии эксперт считает непрофессионализм, поскольку у команды возникли какие-то споры. При этом специалист призвал думать не о конкретном случае, а обо всей авиации.Александр Романов считает, что структура гражданской авиации требует реорганизации, и в первую очередь нужно создать отдельное министерство, которое бы учитывало специфику отрасли.