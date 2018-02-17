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| | Исаак Калина принял участие в праздновании 75-летия Курчатовского института

Исаак Калина принял участие в праздновании 75-летия Курчатовского института

Сегодня, 03:56

В текущем году известный на весь мир «Курчатовский институт» отмечает свой 75-й день рождения. В мероприятиях, посвященных празднованию этого события, принял участие руководитель московского Департамента образования Исаак Калина. По его словам, за последние годы столичным школьникам удается демонстрировать впечатляющие успехи в изучении высокотехнологических отраслей.

Исаак Калина принял участие в праздновании 75-летия Курчатовского института

 

К примеру, в последние 5-6 лет в несколько раз выросло число школьников, которые получают сверхвысокие баллы по ЕГЭ в таких дисциплинах, как математика, физика, химия и информатика. По мнению Исаака Калины, одним из важнейших факторов такого глубокого изучения наук являются вступительные испытания в технические вузы. В их рамках школьники Москвы конкурируют с лучшими выпускниками школ. Однако, несмотря на это, был зафиксирован рост доли столичных школьников в МФТИ и МИФИ с 10 до 25%, а в МГМУ им. Сеченова их число достигло 30%.

 

Исаак Калина считает, что одним из важнейших факторов развития столичного образования выступил «курчатовский проект». Добавим, что его реализация стартовала в 2011-м году.



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