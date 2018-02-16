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| | В Сети появилось видео VIP-ложи «Ростов-Арены» за 200 тысяч рублей

В Сети появилось видео VIP-ложи «Ростов-Арены» за 200 тысяч рублей

Вчера, 17:35
Пользователи Сети теперь могут узнать, что ожидает гостей VIP-ложи «Ростов-Арены» за 200 тысяч рублей. Соответствующий ролик обнародовал блогер Эндрю Kamrad.

В Сети появилось видео VIP-ложи «Ростов-Арены» за 200 тысяч рублей

 

В Сети появилось видео с «Ростов-Арены». Блогер Эндрю Kamrad показал, как выглядит VIP-ложа стадиона и за что гостям придется выложить 200 тысяч рублей. Ложа представляет собой просторный ход со стеклянной стеной, с которой открывается вид на трибуны. В комнате расположены белые кожаные диваны, также в помещении имеется небольшой стол со стульями в тон. С ложи можно выйти на трибуны через прямой ход. Попасть в просторный холл можно с бизнес-ложи. Всего VIP-помещение может вместить более 750 человек. Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 78 тысяч рублей.

 

Напомним, что самый ожидаемый матч на «Ростов-Арене» пройдет 23 июня. На поле встретятся Мексика и Корея.
Виктория Озерова
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