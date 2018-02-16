В Сети появилось видео VIP-ложи «Ростов-Арены» за 200 тысяч рублей

Пользователи Сети теперь могут узнать, что ожидает гостей VIP-ложи «Ростов-Арены» за 200 тысяч рублей. Соответствующий ролик обнародовал блогер Эндрю Kamrad.

Виктория Озерова

В Сети появилось видео с «Ростов-Арены». Блогер Эндрю Kamrad показал, как выглядит VIP-ложа стадиона и за что гостям придется выложить 200 тысяч рублей. Ложа представляет собой просторный ход со стеклянной стеной, с которой открывается вид на трибуны. В комнате расположены белые кожаные диваны, также в помещении имеется небольшой стол со стульями в тон. С ложи можно выйти на трибуны через прямой ход. Попасть в просторный холл можно с бизнес-ложи. Всего VIP-помещение может вместить более 750 человек. Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 78 тысяч рублей.Напомним, что самый ожидаемый матч на «Ростов-Арене» пройдет 23 июня. На поле встретятся Мексика и Корея.