Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | Служба безопасности миллиардера Дерипаски допустила серьёзную ошибку с Настей Рыбкой

Служба безопасности миллиардера Дерипаски допустила серьёзную ошибку с Настей Рыбкой

Вчера, 17:27
Частный детектив Эрнест Асланян рассказал Telegram-каналу «Super» об ошибках службы безопасности миллиардера Олега Дерипаски. Оказывается, Настя Рыбка не должна была проносить телефон на яхту.

Служба безопасности миллиардера Дерипаски допустила серьёзную ошибку с Настей Рыбкой

 

На встречах влиятельных мужчин с девушками из эскорта у последних обязательно забирают смартфоны. Обычно их оставляют в ячейках хранения, которыми оборудована любая яхта. Такие ячейки должны быть и на яхте Дерипаски, где он отдыхал в компании Рыбки и чиновника из администрации президента Приходько. Но телефон Насти Рыбки остался с ней: она свободно общалась со своим «секс-тренером» Алексом Лесли и снимала своих спутников на видео.

Служба безопасности Дерипаски допустила серьёзную ошибку, результатом который стал огромный скандал, масштабы которого вполне могут перерасти в международные. Миллиардер уже подал на бывшую любовницу в суд и требует удалить скандальное видео из Instagram.
Новости по теме
Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю
Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю

Книга «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха» авторства новоявленной звезды интернета Насти Рыбки, издаваемая «Эксмо», была полностью

Лена Миро жестко раскритиковала попытки Олега Дерипаски заблокировать YouTube
Лена Миро жестко раскритиковала попытки Олега Дерипаски заблокировать YouTube

Российский блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию со скандалом, в котором замешаны Олег Дерипаски и Настя Рыбка. Ролик с отдыхом олигарха в компании

Instagram и YouTube в РФ могут заблокировать из-за охотницы на олигархов
Instagram и YouTube в РФ могут заблокировать из-за охотницы на олигархов

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края вынес решение занести в реестр запрещенных порталов посты в Instagram и YouTube по заявлению Олега Дерипаски к

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости