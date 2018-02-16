Служба безопасности миллиардера Дерипаски допустила серьёзную ошибку с Настей Рыбкой

Частный детектив Эрнест Асланян рассказал Telegram-каналу «Super» об ошибках службы безопасности миллиардера Олега Дерипаски. Оказывается, Настя Рыбка не должна была проносить телефон на яхту.

На встречах влиятельных мужчин с девушками из эскорта у последних обязательно забирают смартфоны. Обычно их оставляют в ячейках хранения, которыми оборудована любая яхта. Такие ячейки должны быть и на яхте Дерипаски, где он отдыхал в компании Рыбки и чиновника из администрации президента Приходько. Но телефон Насти Рыбки остался с ней: она свободно общалась со своим «секс-тренером» Алексом Лесли и снимала своих спутников на видео.Служба безопасности Дерипаски допустила серьёзную ошибку, результатом который стал огромный скандал, масштабы которого вполне могут перерасти в международные. Миллиардер уже подал на бывшую любовницу в суд и требует удалить скандальное видео из Instagram.