В Британии прохожие не смогли разбудить голую пару, уснувшую на пляже

В Британии прохожие не смогли разбудить голую пару, уснувшую на пляжеВчера, 17:34
Инопланетяне на НЛО решили посетить нудистский пляж Британии. Инцидент произошёл несколько дней назад в Уэльсе, где очевидцы заметили корабль пришельцев в
В Саратовской области очевидцы засняли пару отдыхающих, которые занимались сексом на пляже. Чтобы не привлекать к себе внимания, молодые люди зашли по пояс в
Вчера пара молодых людей в порыве страсти занялись сексом на общественном пляже в Тюмени. Очевидцы сделали несколько снимков молодых людей во время их полового