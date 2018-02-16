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| | В Британии прохожие не смогли разбудить голую пару, уснувшую на пляже

В Британии прохожие не смогли разбудить голую пару, уснувшую на пляже

Вчера, 17:34
В Британии неизвестная пара уснула голышом на пляже в песке. Рядом была разбросана одежда.

В Британии прохожие не смогли разбудить голую пару, уснувшую на пляже

 

Очевидцы засняли этот случай на видео, выставив его в Сети. В кадре мужчина лежит на женщине, крепко спя. Рядом с ними присыпана песком одежда. Люди рядом смеются, однако пара настолько крепко спит, что не просыпается от шума, как сообщает VladTime.

Где именно это случилось, точно не известно. Также не уточняется причина того, почему мужчина и женщина уснули голышом на пляже, сняв всю одежду. Некоторые интернет-пользователи предположили, что это была очень своеобразная первая брачная ночь. По мнению других, ситуация куда прозаичнее – пару просто выгнали из дома или они так сильно напились, что не контролировали себя.

Ирина Летинская
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