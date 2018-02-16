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| | Невозмутимый кот заблокировал выход с эскалатора в Стамбуле

Невозмутимый кот заблокировал выход с эскалатора в Стамбуле

Сегодня, 17:04
В Сети бурно обсуждают кота из Стамбула. Животное восхитило пользователей своим невозмутимым видом при царящей вокруг суматохе из-за того, что питомец заблокировал выход из эскалатора в самом центре города.

Невозмутимый кот заблокировал выход с эскалатора в Стамбуле

 

На Facebook-аккаунте Aww Station появилось забавное видео. На кадрах кот невозмутимо продолжает лежать на выходе из эскалатора в центре Стамбула, несмотря на всю творящуюся вокруг суматоху. Люди при этом просто обходят наглое животное, не пытаясь подвинуть его с дороги. За сутки видео набрало более 47 тысяч лайков и два с половиной миллиона просмотров. Один из комментаторов узнал кота и сообщил, что он все время там лежит, а жители Стамбула приносят ему еду. Некоторые пошутили, что не стоило возводить эскалатор там, где привык лежать кот.

 

Пользователи прозвали кота «анархистом». Некоторые отметили, что такое может происходить только в Стамбуле – «городе кошек», но никто не порицал животное за плохое поведение.
Виктория Озерова
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