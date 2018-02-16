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| | В Петрозаводске пожарные разделись ради спасения кота

В Петрозаводске пожарные разделись ради спасения кота

Сегодня, 16:56
15 февраля в четыре часа вечера в сотрудники МЧС Петрозаводска приняли вызов от местной жительницы. Женщина жаловалась на то, что в доме по Пушкинской улице в дыре под лестничным маршем застрял кот и просила помочь.

В Петрозаводске пожарные разделись ради спасения кота

 

Спасатели оперативно отправились на выручку. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ. Когда работники МЧС приехали по указанном адресу, то увидели торчащий из дыры в углу хвост домашнего животного. Протиснуться к нему не представлялось возможным. Один из спасателей взял инициативу в свои руки. Мужчина разделся и пытался схватить кота за хвост. Первая попытка оказалось неудачной. Животное издавало нервные звуки, выражая недовольство. Лишь со второго раза спасателям удалось ухватить домашнего питомца за филейную часть и освободить из заточения.

Кот был весь в пыли и паутине. Довольная хозяйка начала благодарить пожарных, взяла любимца на руки и принялась гладить. Когда женщина ушла, работники МЧС обратили внимание на время. Операция по спасению кота заняла у них примерно полчаса.
Домбровский Сергей
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