Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху Уникальный смартфон NOA N7 разрешает получать 80-мегапиксельные фото Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки сайтов Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера
| | Кот-путешественник из Мурманска возвращается домой

Кот-путешественник из Мурманска возвращается домой

Сегодня, 16:54
Многие граждане России восторженно следят за путешествием Владислава, проживающего в Мурманске, который вместе со своим котом отправился во Владивосток, добираясь туда собственными силами, используя лишь пеший ход и автостоп.

Кот-путешественник из Мурманска возвращается домой

 

В своём аккаунте в популярной социальной сети «ВКонтакте» путешественник рассказал о том, что достигнув пункта назначения, ему предстоит вместе со своим питомцем добраться обратно до Мурманска. Множество поклонников кота-путешественника по кличке Сэм приветствовали странников на их пути во Владивосток, который занял целых 57 дней. В социальной сети Владислав заявил, что поставил себе и Сэму цель вернуться в Мурманск до 26 февраля, поэтому им придётся двигаться практически без остановок, останавливаясь изредка в городах, чтобы пополнить запасы и привести себя в чувства.

Кот-путешественник из Мурманска возвращается домой

 

Несколько дней назад путешественники искали транспорт, который мог бы подбросить их до родного города. Найти соответствующего человека, согласившегося подвезти Сэма и Владислава, странники сумели лишь на 67-й день своего захватывающего путешествия.
Александр Вест
Новости по теме
Мурманчанин отправился с котом пешком до Владивостока
Мурманчанин отправился с котом пешком до Владивостока

Информационное агентство HotGeo сообщает о 29-летнем жителе Мурманска, который отправился в пешую экспедицию через всю Россию во Владивосток. Кроме рюкзака с

Кот-путешественник побывал в Новосибирске
Кот-путешественник побывал в Новосибирске

Путешественник, который отправился из Мурманска в попытке достичь Владивостока посредством автостопа, вместе со своим котом-путешественником побывал в

Петербуржец завершил 2-летний пеший переход до Владивостока
Петербуржец завершил 2-летний пеший переход до Владивостока

Петербуржец Сергей Щеулин завершил 2-летний пеший переход до Владивостока и возвращается домой вместе с мамой. В группе, посвященной «Сереге Питерскому»,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости