Кот-путешественник из Мурманска возвращается домой

Многие граждане России восторженно следят за путешествием Владислава, проживающего в Мурманске, который вместе со своим котом отправился во Владивосток, добираясь туда собственными силами, используя лишь пеший ход и автостоп.

В своём аккаунте в популярной социальной сети «ВКонтакте» путешественник рассказал о том, что достигнув пункта назначения, ему предстоит вместе со своим питомцем добраться обратно до Мурманска. Множество поклонников кота-путешественника по кличке Сэм приветствовали странников на их пути во Владивосток, который занял целых 57 дней. В социальной сети Владислав заявил, что поставил себе и Сэму цель вернуться в Мурманск до 26 февраля, поэтому им придётся двигаться практически без остановок, останавливаясь изредка в городах, чтобы пополнить запасы и привести себя в чувства.

Александр Вест

Несколько дней назад путешественники искали транспорт, который мог бы подбросить их до родного города. Найти соответствующего человека, согласившегося подвезти Сэма и Владислава, странники сумели лишь на 67-й день своего захватывающего путешествия.