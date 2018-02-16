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| | Матпомощь родным пассажиров Ан-148 собирают по всей России

Матпомощь родным пассажиров Ан-148 собирают по всей России

Сегодня, 17:02
Представители властей Оренбургской области в пятницу приступили к осуществлению выплат материальной помощи в размере миллиона рублей семьям погибших в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.
 

Матпомощь родным пассажиров Ан-148 собирают по всей России

 

«В пятницу правительство региона приступило к осуществлению выплат семьям погибших в результате крушения самолета. Средства направляются непосредственно из резервного фонда», заявили сотрудники пресс-службы губернатора региона.
 
Согласно информации ведомства, две семьи получили уже по миллиону рублей выплат. До конца дня ожидается, что материальную помощь получат еще две семьи. Уточняется, что выплаты материальной помощи производятся исключительно по мере того, как подготавливаются необходимые документы.

Сразу после произошедшей трагедии по многочисленной просьбе жителей Оренбурга был открыт благотворительный счет для сбора пожертвований семьм погибших в ходе авиакатастрофы в Подмосковье. В специальный фонд помощи поступают деньги от трудовых коллективов и жителей практически со всех регионов страны. Среди жертвователей уже имеются Банк Оренбург, Элекон, Верифис, ЦБИ Центрур и прочие.
Николай Офицеров
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