Матпомощь родным пассажиров Ан-148 собирают по всей России

Сразу после произошедшей трагедии по многочисленной просьбе жителей Оренбурга был открыт благотворительный счет для сбора пожертвований семьм погибших в ходе авиакатастрофы в Подмосковье. В специальный фонд помощи поступают деньги от трудовых коллективов и жителей практически со всех регионов страны. Среди жертвователей уже имеются Банк Оренбург, Элекон, Верифис, ЦБИ Центрур и прочие.
Матпомощь родным пассажиров Ан-148 собирают по всей РоссииСегодня, 17:02
Сразу после произошедшей трагедии по многочисленной просьбе жителей Оренбурга был открыт благотворительный счет для сбора пожертвований семьм погибших в ходе авиакатастрофы в Подмосковье. В специальный фонд помощи поступают деньги от трудовых коллективов и жителей практически со всех регионов страны. Среди жертвователей уже имеются Банк Оренбург, Элекон, Верифис, ЦБИ Центрур и прочие.
В данный момент со всех уголков Российской Федерации поступают различные пожертвования близким и родным пассажиров, погибших в результате крушения авиалайнера
Семьи ушедших из жизни людей из-за крушения самолета Ан-148 получат финансовую компенсацию в размере одного миллиона рублей.
Представители власти Алтайского края заявили, что семьи погибших при взрыве в Бийске получат матпомощь.