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| | По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148

По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148

Сегодня, 16:30
В данный момент со всех уголков Российской Федерации поступают различные пожертвования близким и родным пассажиров, погибших в результате крушения авиалайнера Ан-148, случившегося из-за сбоя бортовых приборов.

По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148

 

Для сбора всех средств материальной помощи, направленной родным погибших пассажиров самолёта, упавшего в Подмосковье, был создан специальный благотворительный фонд, в который поступают пожертвования от жителей таких регионов России как: Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Красноярский Край, Ленинградской, Челябинской, Кемеровской и других областей. В качестве единовременной выплаты сегодня, 16 февраля, две семьи получили по миллиону рублей, которые не заменят погибших родственников, но помогут продержаться в трудную минуту.

В ближайшее время представители данного фонда осуществят передачу средств ещё двум семьям. Отметим, также межбюджетный трансфер будет перечислен в фонд поддержки семей погибших пассажиров от правительства Москвы, изъявившего желание поучаствовать в данной акции.
Александр Вест
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