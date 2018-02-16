По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148

В данный момент со всех уголков Российской Федерации поступают различные пожертвования близким и родным пассажиров, погибших в результате крушения авиалайнера Ан-148, случившегося из-за сбоя бортовых приборов.

Александр Вест

Для сбора всех средств материальной помощи, направленной родным погибших пассажиров самолёта, упавшего в Подмосковье, был создан специальный благотворительный фонд, в который поступают пожертвования от жителей таких регионов России как: Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Красноярский Край, Ленинградской, Челябинской, Кемеровской и других областей. В качестве единовременной выплаты сегодня, 16 февраля, две семьи получили по миллиону рублей, которые не заменят погибших родственников, но помогут продержаться в трудную минуту.В ближайшее время представители данного фонда осуществят передачу средств ещё двум семьям. Отметим, также межбюджетный трансфер будет перечислен в фонд поддержки семей погибших пассажиров от правительства Москвы, изъявившего желание поучаствовать в данной акции.