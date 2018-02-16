Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю

«Динамика продаж книги автора Насти Рыбки резко изменилась. Вплоть до 8 февраля книга продавалась крайне медленно, однако сейчас тираж полностью распродан. За неделю удалось продать около 1,5 копий», - заявили в пресс-службе «Эксмо», добавив, что книга вышла тиражом в 3 тысячи копий, а стоимость ее составила 249 рублей.
Издательство также отметило, что наблюдает резкий рост популярности электронной версии книги Рыбки. Продажи увеличились более чем в сто раз. Сейчас эта книга одна из лидеров продаж среди электронных, однако ожидается постепенный спад динамики.
Сама Рыбка, давая комментарий прессе, также подтвердила, что все ее книги распроданы, однако «Эксмо» боится печатать дополнительные экземпляры, опасаясь исков от Олега Дерипаски. Настя Рыбка позднее также отметила, что допечатать книги вполне возможно, если рынок будет отзываться по этому поводу положительно.