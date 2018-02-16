Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю

Книга «Дневник по соблазнению миллиардер, или клон для олигарха» авторства новоявленной звезды интернета Насти Рыбки, издаваемая «Эксмо», была полностью распродана. Тираж закончился после расследования оппозиционера Алексея Навального, в котором он рассказывает о связи Рыбки и российского бизнесмена Олега Дерипаски, а также вице-премьера Сергея Приходько.

Николай Офицеров

», - заявили в пресс-службе «Эксмо», добавив, что книга вышла тиражом в 3 тысячи копий, а стоимость ее составила 249 рублей.Издательство также отметило, что наблюдает резкий рост популярности электронной версии книги Рыбки. Продажи увеличились более чем в сто раз. Сейчас эта книга одна из лидеров продаж среди электронных, однако ожидается постепенный спад динамики.Сама Рыбка, давая комментарий прессе, также подтвердила, что все ее книги распроданы, однако «Эксмо» боится печатать дополнительные экземпляры, опасаясь исков от Олега Дерипаски. Настя Рыбка позднее также отметила, что допечатать книги вполне возможно, если рынок будет отзываться по этому поводу положительно.