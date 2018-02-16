Путина в петиции просят защитить российских мужчин от "Шурыгиных"

В Сети появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину. Авторы просят российского лидера защитить мужчин от «Шурыгиных». Соответствующую петицию уже писать обвинённый в изнасиловании Сергей Семёнов.

«Мужчины работают на самых тяжёлых и опасных работах, принося своим трудом благополучие России. По статистике полиции Российской Федерации, мужчины жертвы 80% преступлений против личности, совершаемых в стране. В том числе, преступлений на почве ксенофобии, гомофобии, других негативных явлений в России. Одна из самых значимых проблем мужчин России, это невозможность доказать свою невиновность, если женщина обвиняет в изнасиловании того или иного мужчину», - говорится в тексте петиции.

Вещий Олег

В сообществе, посвященному Сергею Семёнову, руководство призвало подписать текст петиции. Само же обращение адресовано президенту России Владимиру Путину. Автор документа подчеркнул, что полиция в России готова обвинить мужчину в изнасиловании, чтобы просто выполнить месячный план по задержаниям. Петиция была создана после нашумевшего дела об изнасиловании Дианы Шурыгиной. Уроженка Ульяновска акцентировала внимание на том, что 1 апреля 2016 года её изнасиловал Сергей Семёнов. Юноша провёл в тюрьме почти год и вышел на свободу по УДО. При этом, защитники Шурыгиной остались недовольны решением суда. Они хотят, чтобы Семёнов отсидел все положенные 8 лет., - говорится в предложении авторов петиции. На данный момент документ не собрал необходимое для дальнейшего рассмотрения количество подписей.