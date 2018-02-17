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| | Пилот самолёта сообщил мужчине о беременности его жены

Пилот самолёта сообщил мужчине о беременности его жены

Сегодня, 04:30
Весьма необычное сообщение прозвучало на борту пассажирского авиалайнера прямо посреди рейса. Жена одного из пассажиров попросила по громкой связи сообщить своему супругу о том, что она беременна.

Пилот самолёта сообщил мужчине о беременности его жены

 

Американка Одри Роуз весьма озадачила своего супруга, который по громкой связи услышал довольно необычное послание от экипажа пассажирского авиалайнера. Прямо посреди полёта в салоне самолёта прозвучал голос пилота, который заявил о том, что каким-то образом удалось провести на борт ещё одного пассажира. Сперва мужчина был весьма озадачен, не понимая подтекста, а после осознания он ещё некоторое время не мог поверить своему счастью. Добавим, что после оглашения ожидающегося прибавления в семье Роуз все пассажиры начали аплодировать и поздравлять счастливое семейство.

Данный трюк женщине удалось провернуть благодаря письме, которое она заранее отправила экипажу самолёта с просьбой разыграть своего супруга. Реакцию своего мужа женщина записала на видео, опубликовав видеоролик в социальных сетях.
Александр Вест
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