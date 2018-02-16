Божена Рынска выступила с критикой в адрес плачущего в самолёте ребёнке

Известная российская журналистка Божена Рынска весьма резко отозвалась о ребёнке, снятом на видео, который находился в салоне самолёта и постоянно плакал. Журналистка заявила, что могла бы с помощью грубой силы утихомирить бесстыдника.

Александр Вест

Ознакомившись с видеороликом, на котором ребенок - один из пассажиров восьмичасового рейса в Нью-Йорк, кричал и всячески нарушал спокойствие других пассажиров на протяжении всего полёта, Рынска заявила, что могла бы саморучно справиться с чадом. Журналистка заявила, что могла бы «удавить» ребёнка, продемонстрировав ему, почему не стоит так себя вести в общественных местах.Божена также добавила, что людей с такими проблемами с самодисциплиной вообще не следует пускать на подобные рейсы, где их поведение может потревожить спокойствие других воспитанных людей. Также Божена Рынска добавила, что нашла бы способ утихомирить ребёнка, если с этим не справилась его мать.