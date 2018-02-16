Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху Уникальный смартфон NOA N7 разрешает получать 80-мегапиксельные фото Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки сайтов Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера
| | «Неопытные и самонадеянные»: Специалисты о крушениях самолётов в России

«Неопытные и самонадеянные»: Специалисты о крушениях самолётов в России

Сегодня, 13:13
По мнению американских экспертов, причина крушения самолётов в России связана с тем, что стало больше пассажирских перевозок, а квалифицированные пилоты отсутствуют. Специалисты сделали такие выводы, основываясь на данных об авиакатастрофах последних лет. 

«Неопытные и самонадеянные»: Специалисты о крушениях самолётов в России

 

Например, когда произошло крушение Як-42 в 2011, ATR 72 в 2012 и Ту-154 в 2016. Они называют российскую авиаотрасль «жертвой своей удачи». Имеет место существенное увеличение трафика, а людей для обслуживания уже не хватает. Кроме того, курс рубля понижается, из-за чего некоторые специалисты предпочитают уезжать из страны.

Американские эксперты заявили, что из-за этого оставшихся пилотов принуждают работать гораздо больше необходимого. В частности, отпускные дни работники получают в недостаточном количестве. Также авторы подчёркивают, что некоторые компании берут на работу любых пилотов, у которых есть диплом, не учитывая наличие или отсутствие у них реальной подготовки. Ранее к этому относились более осторожно.

По мнению американских специалистов, работники авиакомпаний в России квалифицированные, но больше те, кто работает давно. Молодые же пилоты должной степенью подготовки не обладают, специалисты назвали их «неопытные и самонадеянные». Эксперты из США рекомендуют пользоваться услугами только тех российских авиакомпаний, у которых очень хороший доход, и нет намёка на банкротство. 

Если фирма богатая, то и больше вероятности, что пилоты будут квалифицированными, поскольку будут деньги на то, чтобы нанять лучших из лучших. Также это будет означать лучшее обращение с транспортом. Соответственно, катастрофы не произойдёт. 

Насколько мнение американских специалистов соответствует реальному положению дел? Сказать это достаточно сложно, поскольку все факторы учесть не возможно. Стоит только отметить, что в действительности, судя по данным в Сети, всё больше наблюдается жалоб на некоторые российские авиакомпании от пассажиров. Некоторые фирмы привлекают дешевизной, потому люди предпочитают пользоваться их услугами, однако в конечном итоге полёт не выходит приятным. Это также может быть одним из важных факторов, однако характерен он не только для России. Так или иначе, однако всё дело в коммерции. Когда она уступит необходимости действительно улучшать жизнь человека, тогда и проблемы, включая авиаперевозки в любой стране, хотя бы частично устранятся.

Ирина Летинская
Новости по теме
Эксперт объяснил дефицит пилотов в гражданской авиации РФ проблемами с экономикой
Эксперт объяснил дефицит пилотов в гражданской авиации РФ проблемами с экономикой

Пилоты, входившие в состав уже ликвидированной компании «Трансаэро», как сообщается, покинули пределы Российской Федерации и приняли решение работать за

В районе «Внуково» пилотов 4 самолётов пытались ослепить лазером
В районе «Внуково» пилотов 4 самолётов пытались ослепить лазером

В районе аэропорта «Внуково» в Москве этой ночью неизвестные злоумышленники пытались ослепить при помощи лазера пилотов 4 пассажирских самолётов.

Некоторые пилоты Air France отказались совершать рейсы в те страны, где орудует вирус Эбола
Некоторые пилоты Air France отказались совершать рейсы в те страны, где орудует вирус Эбола

Как сообщило руководство авиакомпании Air France, а также профсоюзы пилотов, ряд летчиков, представляющие компанию-авиаперевозчика, наотрез оказались совершать

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости