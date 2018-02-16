«Неопытные и самонадеянные»: Специалисты о крушениях самолётов в России

По мнению американских экспертов, причина крушения самолётов в России связана с тем, что стало больше пассажирских перевозок, а квалифицированные пилоты отсутствуют. Специалисты сделали такие выводы, основываясь на данных об авиакатастрофах последних лет.





Американские эксперты заявили, что из-за этого оставшихся пилотов принуждают работать гораздо больше необходимого. В частности, отпускные дни работники получают в недостаточном количестве. Также авторы подчёркивают, что некоторые компании берут на работу любых пилотов, у которых есть диплом, не учитывая наличие или отсутствие у них реальной подготовки. Ранее к этому относились более осторожно.





По мнению американских специалистов, работники авиакомпаний в России квалифицированные, но больше те, кто работает давно. Молодые же пилоты должной степенью подготовки не обладают, специалисты назвали их «неопытные и самонадеянные» . Эксперты из США рекомендуют пользоваться услугами только тех российских авиакомпаний, у которых очень хороший доход, и нет намёка на банкротство.

Если фирма богатая, то и больше вероятности, что пилоты будут квалифицированными, поскольку будут деньги на то, чтобы нанять лучших из лучших. Также это будет означать лучшее обращение с транспортом. Соответственно, катастрофы не произойдёт.





Насколько мнение американских специалистов соответствует реальному положению дел? Сказать это достаточно сложно, поскольку все факторы учесть не возможно. Стоит только отметить, что в действительности, судя по данным в Сети, всё больше наблюдается жалоб на некоторые российские авиакомпании от пассажиров. Некоторые фирмы привлекают дешевизной, потому люди предпочитают пользоваться их услугами, однако в конечном итоге полёт не выходит приятным. Это также может быть одним из важных факторов, однако характерен он не только для России. Так или иначе, однако всё дело в коммерции. Когда она уступит необходимости действительно улучшать жизнь человека, тогда и проблемы, включая авиаперевозки в любой стране, хотя бы частично устранятся.

Ирина Летинская

Например, когда произошло крушение Як-42 в 2011, ATR 72 в 2012 и Ту-154 в 2016. Они называют российскую авиаотрасль «жертвой своей удачи». Имеет место существенное увеличение трафика, а людей для обслуживания уже не хватает. Кроме того, курс рубля понижается, из-за чего некоторые специалисты предпочитают уезжать из страны.