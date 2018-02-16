«Неопытные и самонадеянные»: Специалисты о крушениях самолётов в России

По мнению американских экспертов, причина крушения
самолётов в России связана с тем, что стало больше пассажирских перевозок, а
квалифицированные пилоты отсутствуют. Специалисты сделали такие выводы,
основываясь на данных об авиакатастрофах последних лет.
Например, когда произошло крушение Як-42 в 2011, ATR
72 в 2012 и Ту-154 в 2016. Они называют российскую авиаотрасль «жертвой своей
удачи». Имеет место существенное увеличение трафика, а людей для обслуживания
уже не хватает. Кроме того, курс рубля понижается, из-за чего некоторые специалисты
предпочитают уезжать из страны.
Американские
эксперты заявили, что из-за этого оставшихся пилотов принуждают работать
гораздо больше необходимого. В частности, отпускные дни работники получают в
недостаточном количестве. Также авторы подчёркивают, что некоторые компании
берут на работу любых пилотов, у которых есть диплом, не учитывая наличие или
отсутствие у них реальной подготовки. Ранее к этому относились более осторожно.
По мнению американских специалистов, работники
авиакомпаний в России квалифицированные, но больше те, кто работает давно.
Молодые же пилоты должной степенью подготовки не обладают, специалисты назвали их «неопытные и самонадеянные». Эксперты из США
рекомендуют пользоваться услугами только тех российских авиакомпаний, у которых
очень хороший доход, и нет намёка на банкротство.
Если фирма богатая, то и больше вероятности, что
пилоты будут квалифицированными, поскольку будут деньги на то, чтобы нанять
лучших из лучших. Также это будет означать лучшее обращение с транспортом.
Соответственно, катастрофы не произойдёт.
Насколько мнение американских специалистов
соответствует реальному положению дел? Сказать это достаточно сложно, поскольку
все факторы учесть не возможно. Стоит только отметить, что в действительности,
судя по данным в Сети, всё больше наблюдается жалоб на некоторые российские
авиакомпании от пассажиров. Некоторые фирмы привлекают дешевизной, потому люди
предпочитают пользоваться их услугами, однако в конечном итоге полёт не выходит
приятным. Это также может быть одним из важных факторов, однако характерен он
не только для России. Так или иначе, однако всё дело в коммерции. Когда она
уступит необходимости действительно улучшать жизнь человека, тогда и проблемы,
включая авиаперевозки в любой стране, хотя бы частично устранятся.
Ирина Летинская