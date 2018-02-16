Над морятником в Волгограде пролетел светящийся НЛО

Над морятником в Волгограде, который жители ассоциируют с чем-то таинственным, пролетел светящийся шар. К утру НЛО нашлось довольно обычное объяснение: местный блогер Александр Блинков тестировал новый квадрокоптер со светодиодом.

Виктория Озерова

Жители Волгограда обсуждают необычное видео, появившееся в Сети. Автором его стал местный блогер и автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков. Один из его квадрокоптеров снял полет над морятником странного светящегося шара – «люстры». Пересматривая кадры видео можно было бы подумать, что в Волгограде появилось НЛО, если бы сам автор не рассказал, что это второй его квадрокоптер, который он решил протестировать ночью, прикрепив к нему светодиод на 100 W. Объекты пролетели в пойме реки Царицы.Жители города попросили Блинкова снять еще одно подобное видео. Некоторые пошутили, что блогер может еще раз так запустить дрон, а потом смотреть новости о НЛО, пролетевшим над городом.