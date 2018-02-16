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| | В Москве салют 23 февраля запустят с 16 площадок мегаполиса

В Москве салют 23 февраля запустят с 16 площадок мегаполиса

Сегодня, 11:38
В Москве салют 23 февраля в честь Дня защитника запустят с 16 площадок мегаполиса. Информация об этом появилась на официальном сайте градоначальника столицы России.

В Москве салют 23 февраля запустят с 16 площадок мегаполиса

 

Запуск фейерверка начнется в девять часов вечера по московскому времени и продлится десять минут. Основными стартовыми площадками станут точки на Лужнецкой набережной и Поклонной горе. За столь короткий период выстрелят 74 пусковые установки в совокупности порядка десяти тысяч раз. Небо над Москвой засветится красными, белыми и зелеными огнями. Размер купола каждого салюта составит 300 метров. На Поклонной горе задействуют пушки Великой отечественной войны. Представители администрации Москвы рекомендуют людям выходить на улицу, дабы увидеть зрелище. Мэр Сергей Собянин выступит с торжественной речью в честь праздника.

В Ставрополе тоже запустят салют 23 февраля в десять вечера. За несколько минут в небе над городом появится зарево от фейерверком порядка 30 раз подряд.
Домбровский Сергей
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