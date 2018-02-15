Патриарх Кирилл рассказал о главной миссии современной женщины

Представитель русского православия произнес речь о том, какой должна быть современная девушка и каково ее предназначение. Патриарх отметил, что главная задача женщины – рождение и воспитание детей, а также воцерковление подрастающего поколения.

Татьяна Преображенская

Предстоятель РПЦ сообщил это во время своей проповеди, приуроченной великому православному празднику – Сретению Господнему. Известно, что сегодня также отмечают и день православной молодежи.Патриарх Кирилл акцентировал внимание на том, что идеальный образ женщины – это образ верной жены и любящей матери, которая должна совмещать работу и заботу о семье. Патриарх Кирилл подчеркнул, что в современном мире развитие различных технологий позволяет заниматься и семьей, и карьерой.Предстоятель накануне предстоящей Олимпиады за богослужением возносил свои молитвы пред алтарем Кремлевского Успенского собора о успешном участии российских спортсменов в ОИ-2018.