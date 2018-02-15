В МВД назвали самую удобную для рекламы наркотиков социальную сеть

На этом виртуальном ресурсе чаще остальных создают группы, пропагандирующие деструктивное поведение. Об этом свидетельствует информация, предоставленная работниками Роскомнадзора, основанная на статистике. Второе место по рекламе наркотиков занимают «Одноклассники». В Facebook пропагандируют запрещенные вещества реже. По словам представителей «ВКонтакте», разработчики делают все возможное, чтобы предотвратить распространение наркотиков через Сеть. При замеченной опасной активности группы блокируются. Как правило, в виртуальных сообществах оставляют ссылки на внешние ресурсы, а уже там происходит настоящая продажа опиума.
Технические специалисты «ВКонтакте» постоянно усовершенствуют методики нахождения опасного контента. В социальной сети обещают сделать работу ресурса в данном направлении более эффективной. По словам Храпова, наиболее незащищенной категорией пользователей являются подростки. Они словно губки впитывают в себя информацию о наркотиках, а затем пробуют гашиш и прочие запрещенные вещества. В Государственной Думе России предлагают ужесточить контроль за виртуальными ресурсами и увеличить ответственность владельцев социальных сетей в случае выявления нарушений.