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| | В Белоруссии скончалась заслуженная артистка Тамара Нижникова

В Белоруссии скончалась заслуженная артистка Тамара Нижникова

Вчера, 20:49
Заслуженная артистка Советского Союза Нижникова Тамара Николаевна умерла сегодня в столице Белоруссии. Оперная певица покинула этот мир в возрасте 92 лет.

В Белоруссии скончалась заслуженная артистка Тамара Нижникова

 

Прощальная церемония и панихида назначены на 17 февраля. Прощание состоится в Большом зале Белорусской государственной академии музыки.

Белорусская оперная исполнительница Нижникова родилась весной 1925 года в Самаре. В 49-м окончила консерваторию им. П. Чайковского в Москве. Тамара Николаевна всю свою сознательную жизнь посвятила оперному пению. Более 40 лет выдающаяся солистка и педагог отдала на благо Белорусской государственной академии музыки. В Белорусской консерватории знаменитая женщина и профессор преподавала пение. Заслуженная артистка очень любила исполнять партию Розины в опере «Севильский цирюльник» известного итальянского композитора Россини.

Коллеги и поклонники творчества известной артистки выражают соболезнования родным и близким почившей. Отметим, что народная артистка СССР имела высокие награды: орден Отечества ІІІ степени, Дружбы народов, и многие др.

Во многих зарубежных странах знают имя известной белорусской певицы. Нижникова посещала с гастролями Польшу, Монголию, Австрию, Румынию, Венгрию, Швецию.
Татьяна Преображенская
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