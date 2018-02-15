В Белоруссии скончалась заслуженная артистка Тамара Нижникова

Заслуженная артистка Советского Союза Нижникова Тамара Николаевна умерла сегодня в столице Белоруссии. Оперная певица покинула этот мир в возрасте 92 лет.

Татьяна Преображенская

Прощальная церемония и панихида назначены на 17 февраля. Прощание состоится в Большом зале Белорусской государственной академии музыки.Белорусская оперная исполнительница Нижникова родилась весной 1925 года в Самаре. В 49-м окончила консерваторию им. П. Чайковского в Москве. Тамара Николаевна всю свою сознательную жизнь посвятила оперному пению. Более 40 лет выдающаяся солистка и педагог отдала на благо Белорусской государственной академии музыки. В Белорусской консерватории знаменитая женщина и профессор преподавала пение. Заслуженная артистка очень любила исполнять партию Розины в опере «Севильский цирюльник» известного итальянского композитора Россини.Коллеги и поклонники творчества известной артистки выражают соболезнования родным и близким почившей. Отметим, что народная артистка СССР имела высокие награды: орден Отечества ІІІ степени, Дружбы народов, и многие др.Во многих зарубежных странах знают имя известной белорусской певицы. Нижникова посещала с гастролями Польшу, Монголию, Австрию, Румынию, Венгрию, Швецию.