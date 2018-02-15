Кузбассовцы признались, что занимаются сексом на работе

В Кузбассе местные волонтерские организации провели социологический опрос на тему: «Секс на рабочем месте». Результаты исследования показали, что более половины жителей этого региона имели интимные отношения с коллегами.

Домбровский Сергей

62% опрошенных занимались любовью по обоюдной симпатии, 14% не устояли после распития спиртного на корпоративах, 16% преследовали корыстные цели в виде получения более престижной должности. 3% респондентов стали жертвами сексуальных домогательств. Порядка 84% руководителей предприятий положительно воспринимают служебные романы. По мнению менеджеров разных уровней, в любовной интрижке нет ничего плохого, если она не мешает выполнению непосредственных обязанностей в офисе.По признанию кузбассовцев, 11% участников исследования занимались сексом прямо на рабочем месте. Жители региона предпочитают предаваться любовным утехам «без отрыва от производства». Опрос проводился в различных населенных пунктах, участниками стали молодые и зрелые люди.