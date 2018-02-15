«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | Кузбассовцы признались, что занимаются сексом на работе

Кузбассовцы признались, что занимаются сексом на работе

Вчера, 19:14
В Кузбассе местные волонтерские организации провели социологический опрос на тему: «Секс на рабочем месте». Результаты исследования показали, что более половины жителей этого региона имели интимные отношения с коллегами.

Кузбассовцы признались, что занимаются сексом на работе

 

62% опрошенных занимались любовью по обоюдной симпатии, 14% не устояли после распития спиртного на корпоративах, 16% преследовали корыстные цели в виде получения более престижной должности. 3% респондентов стали жертвами сексуальных домогательств. Порядка 84% руководителей предприятий положительно воспринимают служебные романы. По мнению менеджеров разных уровней, в любовной интрижке нет ничего плохого, если она не мешает выполнению непосредственных обязанностей в офисе.

По признанию кузбассовцев, 11% участников исследования занимались сексом прямо на рабочем месте. Жители региона предпочитают предаваться любовным утехам «без отрыва от производства». Опрос проводился в различных населенных пунктах, участниками стали молодые и зрелые люди.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Сексологи: 17% офисных сотрудников занимаются сексом на работе
Сексологи: 17% офисных сотрудников занимаются сексом на работе

Сексологи совместно с социологами провели интересный опрос среди офисных сотрудников в Великобритании, в результате которого выяснили, что 17% людей

Женщины рассказали о самых необычных местах для занятий сексом
Женщины рассказали о самых необычных местах для занятий сексом

Женщины рассказали о самых необычных местах для занятий любовью. Специалисты организации «Секс.РФ» проводили опрос в период с 9 по 22 октября у жительниц

Ученые: секс на работе негативно влияет на человека
Ученые: секс на работе негативно влияет на человека

Учёные из Британии провели исследования, которые помогли узнать влияние секса на рабочем месте на общее самочувствие человека. Отмечается, что интимная

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости