«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | В Москве строят три детсада-трансформера

В Москве строят три детсада-трансформера

Вчера, 18:11
В Москве стартовало строительство трех детских садов-трансформеров. Два из них вместимостью 300 человек появятся в районе Южное Бутово на улице Брусилова и адмирала Лазарева, третье на Воротынской в районе Куркино. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

В Москве строят три детсада-трансформера

 

Московские журналисты общались с заместителем градоначальника по строительной политике мегаполиса Маратом Хуснуллиным. Дошкольные воспитательные учреждения нового типа необходимы в вышеуказанных районах. Детсады-трансформеры легко изменяют свое предназначение. Именно в этом заключается отличительная особенность данных заведений. Строения попеременно могут выполнять функции начальных классов общеобразовательной школы, детсада или сочетать в себе два этих учреждения под одной крышей. В этом случае малыши будут находиться рядом с младшими учениками.

Переоборудовать помещения станут во время летних каникул, когда дети, воспитатели и педагоги отдыхают после года усердных занятий. Мысль о создании детсадов-трансформеров появилась несколько лет назад, но только сейчас задумку решили воплотить в действительность.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Петербурге увеличили список льгот при зачислении в школы и детсады
В Петербурге увеличили список льгот при зачислении в школы и детсады

В Санкт-Петербурге увеличили перечень льгот при зачислении детей в школу и дошкольные учреждения. Распоряжение, где прописаны специальные условия, позволяющие

В США мальчика выгнали из детсада из-за длинных волос
В США мальчика выгнали из детсада из-за длинных волос

В США четырехлетнего мальчика выгнали из детского садика из-за длинных волос. Представители руководства дошкольного воспитательного учреждения мотивировали

В Москве 11 детсадов обустроили за счет госбюджета
В Москве 11 детсадов обустроили за счет госбюджета

В прошлом году одиннадцать детских садов Москвы были обустроены за счет городской казны. Об этом сообщили представители департамента строительства столицы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости