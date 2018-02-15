В Москве строят три детсада-трансформера

В Москве стартовало строительство трех детских садов-трансформеров. Два из них вместимостью 300 человек появятся в районе Южное Бутово на улице Брусилова и адмирала Лазарева, третье на Воротынской в районе Куркино. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Московские журналисты общались с заместителем градоначальника по строительной политике мегаполиса Маратом Хуснуллиным. Дошкольные воспитательные учреждения нового типа необходимы в вышеуказанных районах. Детсады-трансформеры легко изменяют свое предназначение. Именно в этом заключается отличительная особенность данных заведений. Строения попеременно могут выполнять функции начальных классов общеобразовательной школы, детсада или сочетать в себе два этих учреждения под одной крышей. В этом случае малыши будут находиться рядом с младшими учениками.Переоборудовать помещения станут во время летних каникул, когда дети, воспитатели и педагоги отдыхают после года усердных занятий. Мысль о создании детсадов-трансформеров появилась несколько лет назад, но только сейчас задумку решили воплотить в действительность.