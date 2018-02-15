Минобороны могут запретить военнослужащим пользоваться смартфонами

Оборонное ведомство России планирует к весне 2018 года запретить военнослужащим пользоваться смартфонами в целях сохранения военной тайны.

Zustasiia Cancarini

Об этом сообщают два близких к генштабу ВС РФ источника и собеседник в руководстве Минобороны Российской Федерации.Уже известен список мобильных устройств, которыми военные смогут пользоваться. Ими стали 11 телефонов четырех разных фирм. Это самые обыкновенные мобильные устройства, стоимость которых варьируется от 688 рублей до 2313. В телефонах нет встроенной камеры, так что военнослужащие не смогут делать фото и видео. В устройствах так же отсутствует GPS-навигация. В моделях, разрешённых Генштабом, есть встроенные функции отправки СМС, будильник, калькулятор, разъем для наушников, а в некоторых есть даже фонарик или отсек для второй симки.Ведомство Минобороны страдает от утечки информации, в том числе и в СМИ, и такими действиями планирует предотвратить разглашение данных.