«Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов до 650 тысяч

Представители «Аэрофлота» выступили с заявлением о том, что с начала 2018 года заработная плата для командиров воздушных судов дальнемагистральных Airbus A330 и Boeing 777 увеличивается до 650 тысяч рублей в месяц. Информация об этом отмечается на официальном сайте авиакомпании.

Николай Офицеров

Как отмечается, максимальный размер зарплаты можно достичь благодаря стажу работы в соответствующей должности не менее трех лет. Помимо этого, учитываться будет также и определенное пилотное время. Оптимальной нормой является 90 часов в течении месяца, что равняется 900 часов за календарный год. Также планируется брать письменное согласие пилота.В сообщении «Аэрофлота» также отмечается о том, что в сумму включены все выплаты, в том числе и ежеквартальные поощрения за стаж и добросовестную работу.Стоит напомнить, что «Аэрофлот» уже давно сообщал о том, что столкнулся с весьма существенной проблемой по оттоку пилотов. В виду этого и вводятся вышеописанные стимулирующие меры. При трудоустройстве командира воздушного судна выплата составит 650 тысяч рублей. Второй пилот будет получать 350 тысяч.