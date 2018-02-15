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| | «Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов до 650 тысяч

«Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов до 650 тысяч

Сегодня, 17:09
Представители «Аэрофлота» выступили с заявлением о том, что с начала 2018 года заработная плата для командиров воздушных судов дальнемагистральных Airbus A330 и Boeing 777 увеличивается до 650 тысяч рублей в месяц. Информация об этом отмечается на официальном сайте авиакомпании.

«Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов до 650 тысяч

 

Как отмечается, максимальный размер зарплаты можно достичь благодаря стажу работы в соответствующей должности не менее трех лет. Помимо этого, учитываться будет также и определенное пилотное время. Оптимальной нормой является 90 часов в течении месяца, что равняется 900 часов за календарный год. Также планируется брать письменное согласие пилота.

В сообщении «Аэрофлота» также отмечается о том, что в сумму включены все выплаты, в том числе и ежеквартальные поощрения за стаж и добросовестную работу.

Стоит напомнить, что «Аэрофлот» уже давно сообщал о том, что столкнулся с весьма существенной проблемой по оттоку пилотов. В виду этого и вводятся вышеописанные стимулирующие меры. При трудоустройстве командира воздушного судна выплата составит 650 тысяч рублей. Второй пилот будет получать 350 тысяч.
Николай Офицеров
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