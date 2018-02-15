«Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов до 650 тысяч

Как отмечается, максимальный размер зарплаты можно достичь благодаря стажу работы в соответствующей должности не менее трех лет. Помимо этого, учитываться будет также и определенное пилотное время. Оптимальной нормой является 90 часов в течении месяца, что равняется 900 часов за календарный год. Также планируется брать письменное согласие пилота.
В сообщении «Аэрофлота» также отмечается о том, что в сумму включены все выплаты, в том числе и ежеквартальные поощрения за стаж и добросовестную работу.
Стоит напомнить, что «Аэрофлот» уже давно сообщал о том, что столкнулся с весьма существенной проблемой по оттоку пилотов. В виду этого и вводятся вышеописанные стимулирующие меры. При трудоустройстве командира воздушного судна выплата составит 650 тысяч рублей. Второй пилот будет получать 350 тысяч.