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| | Ради более здорового питания в МсDobald’s изменится детское меню

Ради более здорового питания в МсDobald’s изменится детское меню

Сегодня, 16:51
В сетях ресторанов фастфуда McDonald’s было решено избавиться от шоколадного молока и чизбургеров, которые отныне не будут частью детского меню. Данные изменения будут произведены в связи с борьбой за более здоровое питание для детей.

Ради более здорового питания в МсDobald’s изменится детское меню

 

Официальные представители компании заявили о том, что данные изменения, которые коснутся меню Happy Meal, были произведены исходя из оценки пищевой ценности продуктов, входящих в него. К концу 2022 года во всех ресторанах McDonald’s планируется изменить состав меню Happy Meal таким образом, чтобы его пищевая ценность не превышала 600 калорий. Отметим, доля добавленного сахара и жиров в продуктах, производимых компанией, не будет превышать 10 процентов.

В данный момент лишь 28 процентов меню Happy Meal в 20 государствах соответствуют данным стандартам, установленным на основе политики и науки питания. В связи с новыми изменениями шоколадное молоко, а также чизбургеры будут доступны лишь посредством дополнительного заказа.
Александр Вест
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