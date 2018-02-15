Ради более здорового питания в МсDobald’s изменится детское меню

В сетях ресторанов фастфуда McDonald’s было решено избавиться от шоколадного молока и чизбургеров, которые отныне не будут частью детского меню. Данные изменения будут произведены в связи с борьбой за более здоровое питание для детей.

Александр Вест

Официальные представители компании заявили о том, что данные изменения, которые коснутся меню Happy Meal, были произведены исходя из оценки пищевой ценности продуктов, входящих в него. К концу 2022 года во всех ресторанах McDonald’s планируется изменить состав меню Happy Meal таким образом, чтобы его пищевая ценность не превышала 600 калорий. Отметим, доля добавленного сахара и жиров в продуктах, производимых компанией, не будет превышать 10 процентов.В данный момент лишь 28 процентов меню Happy Meal в 20 государствах соответствуют данным стандартам, установленным на основе политики и науки питания. В связи с новыми изменениями шоколадное молоко, а также чизбургеры будут доступны лишь посредством дополнительного заказа.